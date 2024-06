Esireket Sinner pääses esimest korda muru peal finaali

Tasavägises avasetis pani maailma esireket oma paremust maksma alles lõpus, kui sai 4:4 viigiseisul hakkama kohtumise esimese murdega, misjärel teenis ta teise setipalliga 6:4 võidu. Mehed vahetasid ka teises setis geimivõitusid ning tegid seda kuni lõppmänguni, kus itaallane lõpuks 7:3 võidu realiseeris.

Tegemist on esimese muruväljakul toimuva turniiriga, kus Sinner finaalikoha taganud on. "See tähendab mulle väga palju. Pidin mängima neli väga rasket matši, et siia jõuda," ütles ta pärast võit. "Tänane oli ka hea matš, vajasin seda. Olen õnnelik ja vaatame, mis [pühapäeval] juhtub."

Itaallane kohtub finaalis poolaka Hubert Hurkacziga (ATP 9.), kes alistas esikümne meeste heitluses maailma neljanda reketi Alexander Zverevi samuti kahes setis.

Teine poolfinaal kulges samuti tasavägiselt, kui Hurkacz ja Zverev ei suutnud avasetis vastasest eralduda. Setivõitja selgus lõppmängus, kus Hurkacz kahe murde toel kindlalt 7:2 peale jäi. Poolaka hea hoog jätkus ka teises setis, kus ta kärmelt 3:1 juhtima asus. Enam ta Zverevit viigini ei lubanudki ning realiseeris kokkuvõttes 7:6 (2), 6:4 võidu.

Hurkacz ja SInner on kohtunud neljal korral, mõlemad on võitnud kaks kohtumist. Eelmisel aastal kohtusid nad Monte Carlos kõrgeima kategooria turniiril, kus Sinner kolmes setis võidukas oli.