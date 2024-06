Mati Vetevoolu mälestusturniiril võidutsesid Eesti mehed ja Leedu naised

Meeste turniiril murdsid esinelikusse suisa kolm Eesti paari, kes kõik lõpuks ka pjedestaalile tõusid – hilisemad võitjad Meius ja Kais, finaalivastased Mihkel Nuut ja Karl Maidle ning kolmanda koha omanikud Urmas Piik ja Dmitri Korotkov. Esimesena jäid meeste seas medalikohalt välja lätlased Olivers Bulgacs ja Markuss Graudins, kirjutab volley.ee.

Mõlemad meeste poolfinaalid mängiti sarnase stsenaariumi järgi – lõpuks finaali edenenud paar kaotas esimese geimi suurelt, teine võideti minimaalse vahega ja otsustavas kolmandas vaatuses oldi samuti kindlamad. Nii mängisid Nuut ja Maidle poolfinaalis 2:1 (9:21, 21:19, 15:12) üle noored lätlased Bulgacsi ja Graudinsi, Meius ja Käis samuti 2:1 (11:21, 22:20, 15:11) Piigi ja Korotkovi.

Finaalis osutasid Standard rannavolle suvetuuri esimese etapi võitjad Nuut ja Maidle Meiusele ja Kaisile väga tugevat vastupanu, aga sel suvel esmakordselt koos võistelnud nooremad mehed suutsid omavigade arvu paremini kontrolli all hoida ning 2:0 (21:19, 21:17) võiduga astusid pjedestaali kõrgeimale astmele just Rasmus Meius ja Kaur Erik Kais. Meiuse ja Kaisi head hoogu näitab ka asjaolu, et kaheksandikfinaalis lülitati 2:0 võiduga konkurentsist eelmise aasta Mati Vetevoolu mälestusturniiri võitjad, leedulased Mantas Donela ja Karolis Palubinskas.

Pronksi viisid koju eelmise etapi teisena lõpetanud Piik ja Korotkov, kes alistasid äärmiselt tasavägises, ent sellegipoolest kahe geimiga lõppenud kohtumises 2:0 (22:20, 21:19) lõunanaabrid Bulgacsi ja Graudinsi.

Naiste võistlusel olid jõuvahekorrad vastupidised – Eesti lippu hoidsid finaalpäeval kõrgel vaid Eva Liisa Kuivonen ja Liisa-Lotta Jürgenson, kõrgeimate kohtade peale mängisid veel Ukraina duo Ieva Serdjuk ja Daria Romanjuk ning Leedu paarid Rudkovskaja ja Krizanauskaite ning Lilija Firinovic ja Vlada Oganauskiene.

Eesti paaride parimaks tulemuseks kujunes Kloogarannas Kuivoneni ja Jürgensoni kolmas koht. Poolfinaalis läksid Eesti naised vastamisi ukrainlannadega, kellele jäädi 0:2 (12:21, 19:21) alla. Teisest, Leedu paaride siseasjaks olnud poolfinaalist tulid kaotajatena Kuivonenile ja Jürgensonile vastu kogenud Firinovic ja Oganauskiene. Kuigi eestlannad said pronksised autasud kätte kahe geimi järel, ei andnud leedulannad medalimängus midagi kergelt – esimene geim lõppes seisul 22:20, teine alles 27:25 ning matš kestis suisa 47 minutit.

Mati Vetevoolu mälestusturniiri võit kuulus naiste arvestuses sedapuhku leedulannadele Ariana Rudkovskaja ja Skalve Krizanauskaitele, kes alistasid finaalis tulemusega 2:0 (21:17, 21:19) Ukraina duo Serdjuki ja Romanjuki.