Ohtrad seisakud nörritasid avamängus kahekordset võitjat

Texases Arlingtonis peetud mängus tehti kokku 37 viga ning matši voolavust pärssisid ka mitmed vigastuspausid. Rabedas kohtumises oli avapoolajal veidi parem Tšiili, vaheajalt naastes avanesid paremad võimalused Peruule.

"Peruu oli kaitses väga tugev ning suutis meie mängupilti lõhkuda. Kohtunik lubas sellist mängu ja muidugi oli nii palju seisakuid. Meie jaoks oli raske võimalusi luua. Olime surve all ning tihti eksisime ka söötudel," rääkis aastatel 2015-22 Peruud juhendanud Tšiili koondise peatreener Ricardo Gareca.

A-grupi avamängus alistas Argentina 2:0 Kanada, teises voorus tuleb 2015. ja 2016. aastal Copa America võitnud Tšiilil vastamisi minna just valitsevate maailmameistritega. "Ma ei ole mures - arvan, et siit saame oma mängu parandamiseks kasulikku leida. Muidugi lootsime võita, aga punkt on tähtis ja meil on veel kaks mängu ees," sõnas Gareca.

Laupäeval pannakse pall mängu B-alagrupis, kui turniiri üks soosikuid Ecuador kohtub Santa Claras Venezuelaga ning Mehhiko Houstonis Jamaicaga. Võõrustaja USA jaoks algab turniir pühapäeval, Brasiilia tuleb esimest korda väljakule esmaspäeval.