Aron sai Barcelona GP sprindis neljanda koha

Reedel sel hooajal esmakordselt ajasõidu võitnud ning seeläbi laupäevast sprinti kümnendalt kohalt alustanud Aron möödus 26-ringilise sõidu jooksul kuuest konkurendist ning saavutas lõpuks neljanda koha, kaotades Prantsusmaa sõitjale Victor Martinsile (ART Grand Prix) 8,6 sekundiga.

Martinsi järel oli teine India vormelipiloot Kush Maini (Invicta; +4,4), kolmanda koha teenis USA mees Juan Manuel Correa (DAMS Lucas Oil; +7,9).

F2-sarja kokkuvõttes on Aron 85 punktiga esikohal, teine on laupäevases sprindis seitsmenda koha saanud Isack Hadjar (Campos), kellel on eestlasest viis punkti vähem. Barcelona GP põhisõit toimub pühapäeva lõunal.