Pärnu Sadamat asub juhendama Ukraina koondise peatreener

Pärnu Sadama korvpallikoondis andis ühismeedias teada, et palkas uueks juhendajaks Ukraina koondise peatreeneri Vitali Stepanovskõi.

2010-2015 oli Stepanovskõi abitreener Ukraina meeskonnas BC Himik. Pärast seda sai ta peatreeneriks ja juhtis meeskonda kuni aastani 2022. Hooajal 22-24 juhendas ta Rumeenia meeskonda SCM.

Lisaks on ta olnud 2019 Ukraina U-25 õpilaste peatreener, 2022. aastal U-20 koondise peatreener. Seejärel sai temast meeste koondise abitreener ning 2022 edutati Stepanovskõi Ukraina meeskonna peatreeneriks.

Senise peatreeneri Gert Kullamäega ei saanud Pärnu Sadam kaubale, aga teda loodetakse näha teises ametis, vahendab Pärnu Postimees. "Gert ütles, et ta ei taha peatreener kindlasti olla. Mina pakkusin, et ole siis teine treener. Nüüd ta mulle selle peale "ei" kohe ei öelnud. Üritan Martin Müürseppagi meeskonnas säilitada," avaldas tiimijuht Johan Kärp, kellele oli oluline just peatreener paika saada – siis saab mängijate värbamisega edasi minna.