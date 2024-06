EM-i blogi | Avamängus kaotanud Poola jahib Austria vastu olulist võitu

Avamängus Rumeenialt koleda 0:3 kaotuse saanud Ukraina vajas reedel Slovakkia vastu võitu, aga jäi hoopis 17. minutil kaotusseisu, kui Ivan Schranz oma turniiri teise värava lõi. Üheksa minutit pärast teise poolaja algust jõudsid ukrainlased aga viigiväravani, kui Mikola Šaparenko oma koondisekarjääri teise tabamuseni jõudis.

Ukraina pusis seejärel tähtsa võiduvärava nimel ning jõudis mitmel korral lähedale. Kangelaseks kerkis vahetuspingilt sekkunud Roman Jaremtšuk, kes kontrollis suurepäraselt Šaparenko pikka söötu ning toksas palli Slovakkia väravavahi selja taha.

Slovakkia asus seejärel ise survestama, kuid ühtki tõeliselt ohtlikku olukorda tekitada ei suutnud ja ukrainlased kerkisid 2:1 võiduga enne Rumeenia ja Belgia laupäevast vastasseisu E-alagrupis teisele tabelireale.

Enne mänge:

Mängupäeva avavad kell 16 Düsseldorfis algavas mängus Slovakkia ja Ukraina. Slovakid vormistasid E-grupi avavoorus käimasoleva turniiri esimese suurüllatuse, kui alistasid Belgia 1:0. Ukraina oli oma avamatšis aga ootamatult kehv, jäädes 0:3 alla Rumeeniale.

Pärast kaotust palusid Ukraina mängijad oma peatreeneril Serhi Rebrovil ja tema abilistel riietusruumist lahkuda, et isekeskis koosolek pidada. "Võib-olla ei ole see Saksamaal normaalne, aga meie riigis küll. Poisid rääkisid omavahel ja küsisid endilt, mis juhtus," rääkis Rebrov neljapäeval ajakirjanikele.

"Loodan väga ning olen veendunud, et kõik said juhtunust õppetunni, nii individuaalse kui meeskondliku. Tahame uue lehekülje keerata ja keskendume sajaprotsendiliselt mängule Slovakkia vastu," lisas Ukraina üks tähtmängijaid Oleksandr Zintšenko.

Kell 19 lähevad Berliini olümpiastaadionil D-alagrupi raames vastamisi Poola ja Austria. Mõlema koondise jaoks on see keerulises grupis ellujäämismänguks: Poola pidi tunnistama Hollandi 2:1 paremust, Austria jäi Prantsusmaale alla 0:1.

Poola kõigi aegade edukaim väravakütt Robert Lewandowski vigastas eelmisel nädalal enne Türgi vastu peetud kontrollkohtumise algust reielihast ning kuigi nimetati hollandlaste vastu küll vahetusmeeste pingile, siis väljakule ta ei pääsenud. "On väga suur vahe, kas maailma parim mängija on pingil või saad ta mängu panna. Loodame, et saame ta homme [reedel] väljakule saata, aga me ei tea veel," rääkis Poola peatreener Michal Probierz.

Poola meedia sõnul alustab Lewandowski reedest mängu algkoosseisus, Barcelona ründaja vastu mängimisega on arvestanud ka Austria juhendaja Ralf Rangnick.

Õhtuses telemängus lähevad eeldatavas põnevuskohtumises vastamisi Holland ja Prantsusmaa. Mängueelsetel päevadel on peamiseks jututeemaks olnud Kylian Mbappe nina olukord ja see, kas pärast turniiri Madridi Realiga liituv ründaja saab oma koondist reedel aidata.

"Prantsusmaa on nii tugev meeskond, isegi ilma temata," ütles Hollandi peatreener Ronald Koeman neljapäeval reporteritega rääkides. "Ka tema vahetusmees oleks suurepärane mängija. Ma ei saa sellele keskenduda. Ainus asi, mida teha saame, on ise võimalikult hästi mänguks valmistuda. Loodetavasti saame tõestada, et me oleme teinud sammu edasi, meil on olnud aega oma süsteemiga tööd teha ja oleme Prantsusmaa vastu paremaks meeskonnaks," sõnas Koeman.