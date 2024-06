Copa America algas tiitlikaitsja Argentina võiduga

Kolm aastat tagasi enne MM-tiitlit ka Copa America võitnud Argentina kuulub tänavusel turniiril A-alagruppi koos Peruu, Tšiili ja Kanadaga ning sai Põhja-Ameerika koondisest jagu 2:0. 49. minutil viis valitseva maailmameistri juhtima Julian Alvarez, kaks minutit enne normaalaja lõppu vormistas lõppskoori Lautaro Martinez.

Argentina kapten Lionel Messi käis oma seitsmendal Copa Americal väljakul 35. mängus, millega sai turniiri ajaloos enim matše pidanud mängijaks. Enne neljapäeva jagas ta esikohta 1940. aastatel Tšiili väravat kaitsnud Sergio Livingstone'iga.

"Teadsime, et sellest tuleb raske mäng; teadsime, et Kanada on raskeks vastaseks. Nad olid väga füüsilised. Esimesel poolajal oli vähe ruumi, oli intensiivne vastasseis, aga suutsime teisel poolajal paremini mängida," rääkis Messi mängu järel.

B-alagruppi kuuluvad Mehhiko, Ecuador, Venezuela ja Jamaica, C-alagruppi USA, Uruguay, Panama ja Boliivia ning D-gruppi Brasiilia, Colombia, Paraguay ja Costa Rica.

Copa America poolfinaalid peetakse 9. ja 10. juulil, finaal Miami Gardensis 14. juulil ehk samal päeval mil EM-finaalgi. Turniiri soosikuteks on lisaks Argentinale traditsiooniliselt Brasiilia ja Uruguay, tänavuseks mustaks hobuseks peetakse Ecuadori.