Liisa Varul jõudis 13. korda ITF-i paarismängu turniiril poolfinaali

Neljandana asetatud Varuli ja Nikola Daubnerova (Slovakkia) mängu algus Katerina Lazarenko (Ukraina) ja Ani Vangelova (Bulgaaria) vastu polnud kuigi hea, sest nad jäid avasetis 2:5 taha. Sealt jõuti viigini, aga vastased murdsid selles setis ka kolmandat korda ja võitsid 7:5, vahendab tennisnet.ee.

Teises setis olid Daubnerova/Varul kaks korda murdega ees, aga vastased kohe viigistasid. Seisul 5:5 oli Eesti/Slovakkia paaril uus võimalus, kuid kasutamata jäi 40:0 edu vastaste servil. Järgmises geimis aga jäädi 30:40 taha, mis tähendas Lazarenko/Vangelovale kaht matšpalli, sest ka seisul 40:40 on võimalik mäng lõpetada. Mäng suudeti viia kiiresse lõppmängu ning võita see numbritega 7:5.

Otsustavas kiires lõppmängus läksid Daubnerova/Varul juhtima 4:0 ja kuigi eduseis vähenes 5:3-le, oli lõpp taas kindel ja võit kirjutati numbritega 5:7, 7:6, 10:4. Daubnerova/Varul kohtuvad poolfinaalis esimesena asetatud Ksenia Laskutova ja Aleksandra Šubladzega, kes mängivad neutraalsetena.

Üksikmängus pidi Varul kolmapäeval tunnistama avaringis kolme tunnises maratonmängus Valeria Krohhotinale 7:6 (3), 3:6, 5:7.