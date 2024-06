Šveitsi laskesuusataja käis kukkumise järel operatsioonil

Hartweg oli tegemas tavapärast rattaringi. Ühel hetkel kaotas 24-aastane laskesuusataja ratta üle kontrolli ning kukkus. Kukkumisest tekkinud õlatrauma oli nii suur, et Hartweg pidi minema operatsioonile.

"Pärast perfektset suve algust tundub, et tänavune suvi tuleb hoopis kõige raskem. Rattaõnnetuses said viga õlasidemed ning mul tuli operatsioonil käia," kirjutas Hartweg enda sotsiaalmeedias.

"Õnneks kulges operatsioon hästi. See oli suur šokk, millega pean leppima. Sellest tuleb pikk tagasitulek, et olla veebruariks valmis. Mu eesmärk on keskenduda enda tervisele ja see taas korda saada, siis vaatame edasi," lisas šveitslane. 2025. aasta veeruaris toimuvad Hartwegi koduriigis Šveitsis laskesuusatamise maailmameistrivõistlused.

Möödunud hooajal lõpetas Hartweg MK-sarja kokkuvõttes 32. koha. MK-sarjas on šveitslane poodiumil käinud kolmel korral.