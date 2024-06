Wimbledoni tiitlikaitsja kukkus ning jättis turniiri pooleli

Tšehhi tennisemängija Marketa Vondroušova juhtis teise ringi mängu 5:3 Anna Kalinskaya vastu, kui ta libises ja kukkus. Püsti tõustes hoidis Vondroušova paremast puusast kinni, kuid suutis iseseisvalt liikuda enda pingini, kus ta sai meditsiinilist abi. Pärast meditsiini pausi mängis tšehhitar veel kaks geimi ning seejärel andis Anna Kalinskayale loobumisvõidu seisult 5:5.

Vondroušoval on 1. juulil algaval Wimbledoni suure slämmi turniiril tiitlikaitsja. Vondroušoval on taastumiseks aega vähem kui kaks nädalat.

Anna Kalinskaya jõudis Berliinis veerandfinaali, kus läheb vastamisi, kas Aryna Sabalenka või Daria Kasatkinaga.

