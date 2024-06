Keila kasvandik naaseb Itaaliast tagasi kodulinna

19-aastane tagamängija on viimased neli aastat veetnud Itaalia päikese all. Seal mängis Makke nii noorteliigades kui ka meeste kolmandas ja neljandas liigas.

"Näen Keilasse tulekut, kui head võimalust ennast arendada ja kindlasti ka meeste vahel proovile panna. Keilas olen ikkagi ülesse kasvanud ja sisuliselt terve lapsepõlve korvpalli mänginud ehk mälestused on siin head. Muidugi Keila rahva ees mängida on ka kogemus omaette, kuna karukoobas on sisuliselt koguaeg täis. Uuelt hooajalt ootaks just endalt arenguhüpet edasi," võtab Makke kokku.

Ka peatreeneril on väga hea meel, et Keilast sirgunud mängumees liitub pärast Itaalias veedetud aastaid meie meeskonnaga. "Noorteklassides tegi treener Markko Arro temaga suurepärast tööd ning puutusin temaga ka ise kokku. Juba siis oli näha, et see noormees pürgib kõrgele."

Hetkel näeb Pahv Makke pühendumust igapäevaselt U20 koondises ning on veendunud, et ta sobib Keilasse väga hästi. "Nii nagu ka Keila sobib vaheetapiks talle endale. Kümmekond aastat tagasi juhendasin Keila meeskonda, kus mängis tipptasemel karjääri juba lõpetanud Kristjan Makke. Sümboolne, et nüüd mängib meil tema poeg."