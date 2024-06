Eesti triatleet Liis Kapten juhib Euroopa juunioride edetabelit

Kapten on tänavu kogunud 1028,8 punkti. Teisel positsioonil on türklane Murya Karayel (834,6 punkti) ja kolmandal ungarlane Fanni Szalai (800). Etriin Etverk (255,3) on 46. ja Mirtel-Madlen Siimar (178,3) 66. kohal.

Meesjuunioride pingereas on liider rumeenlane Carol Popa 1691,7 punktiga. Eestlastest on Gert Martin Savitsch (148) 81., Robin Randoja (98,3) 108., Gregor Rasva (98,3) 108., Oskar Hein (90,9) 115. ja Laur Välja (13) 170. positsioonil.

Riikide edetabelis on Eesti 2464 punktiga kuuendal kohal. Kolm paremat on Rumeenia (4728), Ungari (3452) ja Türgi (3423).

Järgmisena võistlevad Eesti juuniorid Liis Kapten, Etriin Etverk, Mirtel-Madlen Siimar ja Gert Martin Savitsch 29. juunil Hollandis Holtenis toimuval Euroopa karikasarja etapil. Robin Randoja on stardis 14. juulil Iirimaal Corkis.