Rally1 autot testinud lätlane: see oli mu elu üks parimaid esmaspäevi

Emotsioone oli nii sõitjal Sesksil kui ka tema kaardilugejal Renard Franzil palju. "See oli üks parimaid esmaspäevi mu elus, seda ei saa sõnadesse panna, seda saab ainult kogeda," rääkis õnnelik Martins Sesks peale testi. "Mu päev pole kunagi varem nii kiiresti möödunud. See kiirus, see, kuidas auto teel käitub, hoiab ja pidurdab, oli midagi kirjeldamatut," lisas kaardilugeja Franzi juurde.

24-aastase Sesksi sõnul olid kõik läbimised väga õpetlikud: "Igal neljateistkümnel läbimisel oli neliteist hüpet. Iga kilomeeter lendasime kuhugi läbi õhu, mida on nüüd veidi seljas ja kaelas tunda. Iga läbimisega tõstsime tempot ja püüdsime aru saada, mis toimub."

"Need kilomeetrid on Poola minekuks väga hea alus. Õppisime ühe päevaga palju. M-Spordi meeskond aitas mõista ja õppida väikseid nüansse, et kohaneda Rally2 autolt Rally1 autole üleminekuga seotud tempo ja muude muutustega. Koos otsisime võimalusi autoga kohanemiseks ja sõidu parandamiseks. Füüsilisi aistinguid on raske kirjeldada, neid saab ainult kogeda ja nautida," lisas lätlane.

"Kõrvalt või läbi pardakaamera vaadates võib kiirus millega kurvides kihutad tunduda ülikiire või ebareaalne, kuid autos sees tundub see loogiline. Loomulikult on järgmiseks väljakutseks treeningutel arendatud tempo ülekandmine võistlusrežiimile. Kui kasulik see treening oli, saame teada alles Poola etapi testikatsel ja võistlusel endal," lõpetas Sesks.

Lõuna-Eesti kiiretel teedel läbiti hübriidajamita Rally1 Pumaga testikatset neljateistkümnel korral, mis tegi kokku 195 kilomeetrit.

Järgmine MM-ralli toimub Poolas, kus sõidetakse 27.-30. juunini, ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku ralliblogis.