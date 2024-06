VAATA OTSE | Flora võõrustab Tartu Tammekat

Jalgpalli Eesti meistriliiga ehk Premium liiga 16. vooru lõpetavad Tallinna FC Flora ja Tartu JK Tammeka. Otseülekanne ETV2-s ja ERR-i spordiportaalis algab kell 18.50. Kommenteerivad Tarmo Tiisler ja Marko Pärnpuu, stuudios on Debora Saarnak.

Flora tegi eelmises voorus Kalju vastu hooaja viienda viigi. Valitsev meister on püsinud viimases viies kohtumises kaotuseta, väravateta lõppenud kohtumises Kaljuga katkes Flora neljamänguline võiduseeria. Selle perioodi jooksul on Flora endale lasknud lüüa kolm väravat, vastastele on löödud aga üheksa tabamust. Tammekale tähendas allajäämine Levadiale hooaja seitsmendat kaotust.

Flora on tabelis 32 punktiga teisel ning Tammeka 16 punktiga kuuendal real. Meeskondade hooaja esimene omavaheline kohtumine lõppes 0:0 viigiga.

Mängu peakohtunik on Kristo Külljastinen, abikohtunikud Riivo Stolts ja Andrus Õun ning neljas kohtunik Grigori Ošomkov. Videokohtunikena tegutsevad Karl Koppel ja Martti Pukk.