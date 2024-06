Keila Coolbet jätkab Põhja-Euroopa liigas

"Meil on hea meel teatada, et oleme otsustanud meeskonnaga jätkata Põhja-Euroopa korvpalliliigas ka tuleval hooajal!" kirjutas Keila Coolbet enda pressiteates.

"Eelmine hooaeg näitas, et ENBL-is mängimisest on ainult võita. Rahvusvahelised kohtumised olid huvitavad ja kasulikud mängijatele, treeneritele ja kogu klubile. Ühtlasi aitas see tutvustada välismaal väikest Keilat kui tõelist spordilinna," sõnab peatreener Peep Pahv.

ENBL on Keila Coolbeti meeskonna jaoks paras proovikivi, sest võidelda tuleb endast suuremate ja rahakamate meeskondadega. "See on aga kindlasti arendav. Seega polnud kahtlustki, et soovime Euroopas jätkata ja seda me ka teeme," lisas Pahv.

Debüüthooajal lõpetas Keila Coolbet Põhja-Euroopa liigas 12. kohaga. Lisaks viskas Kristen Kasemets mängus Valmiera Glass VIA vastu 39 punkti, püstitades sellega uue ENBL-i rekordi.