Connor McDavid vedas Florida Panthersi tagasi Kanadasse

Edmonton Oilersi eest lõid väravaid ka Connor Brown, Zach Hyman ja Corey Perry. Kanada võistkonnale oli see finaalseerias teine järjestik võit. Finaalseeriat juhib Florida Panthers, enne kuuendat mängu on seeria seis 3:2.

Edmontoni väravavaht Stuart Skinner tegi 29 tõrjet ja Evan Bouchard andis kolm resultatiivset söötu. Bouchard on sel järelhooajal andnud 26 resultatiivset söötu, mida ei ole play-off-is suutnud teha ükski teine kaitsemängija.

Seeria kuues mäng toimub reedel Edmontonis.

WE'RE HEADED BACK TO EDMONTON



THE OILERS HAVE FORCED A GAME 6! #StanleyCup pic.twitter.com/C5sOzGY4mg