Regan Smith püstitas USA olümpiakatsetel seliliujumise maailmarekordi

Regan Smith püstitas USA-s 100 meetri seliliujumise maailmarekordi. Uueks maailmarekordi ajaks on 57,13, mis on eelmisest maailmarekordist 0,2 sekundit kiirem.

Pariisi olümpiamängudeni on jäänud veidi üle kuu ning Smith kindlustas oma finaalivõidu ja maailmarekordiga koha USA võistkonnas. Pariisi olümpiamängudel on ilmselt tema suurimaks konkurendiks Austraalia ujuja Kaylee McKeown, kellele kuulus eelmine maailmarekord 100 meetri seliliujumises.

"Ma olen enda üle nii uhke," ütles Smith tuhandete fännide ees. "Seliliujumine on minu jaoks mõnikord raske, kuid niimoodi tagasi tulla ja tähendab mulle palju," lisas ameeriklanna.

Kolmekordsel olümpiamedalisti Smithi ootab ees veel kaks võistlust ning ta ütles, et ta ei lähe oma maailmarekordist liiga vaimustusse. "Me võtame siin paar minutit, et olla saavutuse üle tõeliselt uhked ja siis asume tagasi tööle," sõnas Smith.