Juuli esimesel nädalavahetusel selgub naiste rannajalgpalli karikavõitja

Naiste rannajalgpalli karikaturniiril pannakse sel aastal pall mängu 6. juulil Pärnus Düün rannakus. Naiskondade registreerimine on avatud 30. juunini.

Naiste rannajalgpalli eestvedaja ning turniiri korraldaja Carmen Elisabeth Loime sõnul on turniir oluline arendamaks naiste rannajalgpalli Eesti spordimaastikul.

"Märtsis korraldasime esmakordselt naistele suunatud rannajalgpalli laagri, nüüd jätkame traditsioonilise karikaturniiriga. Taolised üritused on olulised, et kasvatada naiste teadlikkust ning tekitada neis rannajalgpalli vastu huvi, et saaksime rääkida võimalikust naiste rannaliigast ja tulevikus ka Eesti naiste rannajalgpallikoondisest," vahendas jalgpall.ee.

Loime lisas, et turniirist võivad osa võtta kõik huvilised. "Nii rannajalgpalli harrastajad kui sõpruskonnad, kes tahavad koos sportlikult aega veeta. Suvi on nautimiseks ning rannajalgpall on ideaalne viis, kuidas ühildada spordirõõm enda tuttavatega suvises Pärnu rannas," ütles Loime.

Turniir toimub Düün rannakus algusega kell 9.00. Turniiril saavad osaleda kaheksa kiiremini registreeruvat võistkonda, kuhu saab üles anda kuni 10 mängijat, kellest korraga on väljakul 4+1.

Täpsemate reeglitega saab tutvuda jalgpall.ee lehel.