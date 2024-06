Rovanperä hooajast: tagant poolt startides oleksin pidanud parem olema

Pärast teise maailmameistritiitli võitmist otsustas 23-aastane Kalle Rovanperä teha 2024. aastal pooliku hooaja, mis võimaldab tal rohkem puhata ja tegeleda teiste huvidega. Rovanperä on tänavu osalenud kolmel MM-rallil, võit Safari Ralli Keenias, kuid katkestanud oma vea tõttu liidrikohalt nii Rootsis kui ka Portugalis.

"See tunne on erinev, kui ainus eesmärk ja surve on võita meistritiitel," ütles ta. "Kui sõidad meistrivõistluste nimel, läheb palju vaeva ka muudesse asjadesse. Isegi kui oled kodus või tegevused enne rallit, pärast rallit. Kõik asjad on mõjutatud," rääkis Rovanperä portaalile DirtFish.

"Sel aastal saan lihtsalt minna rallile. Muidugi pole ma sel aastal head tööd teinud – ainult üks võit. Hea stardipositsiooniga oleksin pidanud parem olema, nii et kindlasti ei tunne ma, et oleksin head tööd teinud," kommenteeris soomlane enda kehva hooaja algust.

"Iga kord kui lähen rallile, saan keskenduda ainult ühele etapile korraga. Püüan võita seda ühe etappi ja siis, kui see on läbi, olen taas vabas režiimis. Ma ei pea mõtlema, et nädal pärast on veel üks võistlus. See võib olla kolm nädalat või üks kuu selline," lisas Rovanperä.

Rovanperä ülejäänud 2024. aasta rallisid ei ole veel teada. Kindel on see, et ta jätab vahele järgmise etapi Poolas, kuid tõenäoline on osalemine Lätis MM-rallil.

Järgmine MM-ralli toimub Poolas, kus sõidetakse 27.-30. juunini, ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku ralliblogis.