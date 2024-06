Eestis toimuvad maailmatasemel koolitaja Verheijeni täiendkoolitused

Verheijen on Hollandi päritolu jalgpallitreener ja koolitaja, kelle teadmisi ja kogemusi periodiseerimise ja sportlase sooritusvõime valdkonnas hinnatakse ülemaailmselt. Karjääri jooksul on ta nõustanud vigastusohu vähendamisel ja mängijate soorituse optimeerimisel selliseid suuri jalgpalliklubisid nagu Chelsea, Barcelona, Manchester City jpt. Abitreeneri või nõustaja rollis on ta kaasa löönud kokku neljal MM-il ja EM-il.

52-aastane Verheijen on avaldanud mitmeid raamatuid sportlase sooritusvõime ja periodiseerimise teemal. Tema teosed on treenerite koolitamise aluseks näiteks Hollandi jalgpalliliidus, kus ta on alates 1998. aastast PRO-kursuse koolitaja, ning Verheijeni meetodeid on oma koolitusprogrammidesse integreerinud ka EJL. Verheijen on korduvalt koolitanud ka Eesti treenereid, viimati aastal 2015.

Eesti Jalgpalli Liidu (EJL) koolitusosakonna juhataja Jan Harendi sõnul on novembris kodumaal toimuvad koolituspäevad Eesti treeneritele ainulaadne võimalus teadmistepagasi kasvatamiseks. "Verheijenil on Eesti jalgpallile olnud suur mõju ja on heameel, et novembris on kõigil meie treeneritel võimalik saada osa täielikul tipptasemel koolitustest. Huvi kursuse vastu tõotab olla suur ning eeldatavasti ületab ka riigipiirid, seega tasub end kiiresti kirja panna, sest kohtade arv on limiteeritud," ütles Harend.