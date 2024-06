Jabeur loobus Pariisi olümpiast, Osaka ja Wozniacki saavad eripääsme

Esmaspäeval teatas maailma kolmas reket Arina Sabalenka, et ei osale tervise tõttu Pariisi olümpiamängudel. Teisipäeva hommikul saatis sama sõnu enda fännidele ka maailma kümnes reket Ons Jabeur.

"Pärast konsulteerimist oma meditsiinilise tiimiga oleme otsustanud, et kiire pinnase vahetus ja vajalik keha kohanemine seaksid mu põlve ohtu ja ohustaks minu ülejäänud hooaja. Kahjuks ei saa ma 2024. aasta Pariisi olümpiamängudel osaleda," kirjutas Jabeur enda sotsiaalmeedias.

"Olen alati armastanud oma riiki esindada. Siiski pean kuulama oma keha ja järgima oma meditsiinilise tiimi nõuandeid. Soovin oma meeskonnakaaslastele kõike paremat mängudel ja olen nende suurim toetaja," lisas maailma kümnes reket.

2018. aasta Austraalia lahtiste võitja Caroline Wozniacki kinnitas enda osalemist Pariisi olümpiamängudel. Taanlanna kvalifitseerub olümpiale ITF-i erireeglite läbi. ITF on on reserveeritud olümpiale endistele suure slämmi võitjatele kaks kohta. Wozniacki saab ühe koha endale.

Teise suure slämmi võitja pääsmega saab olümpiale neljakordne suure slämmi võitja Naomi Osaka. Hetkel 125. positsiooni hoidev jaapanlanna ootav väga suvist spordipidu. "Ma tahaksin väga mängida. Kasvades üles ja vaadates olümpiamänge televiisorist, tundsin, et see on spordipidu," ütles Osaka Jaapani Tennise Liidu pressiteate vahendusel.

Pariisi olümpia tenniseturniirid algavad 27. juulil ja lõppevad 4. augustil. Naisüksikmängus on valitsevaks olümpiavõitjaks šveitslanna Belinda Bencic, meestest sakslane Alexander Zverev.