Kotsarile söötusid jaganud serblane naasis tagasi koju

27-aastane tagamängija sõlmis Partizaniga kahe aasta pikkuse lepingu, mis hoiab teda meeskonnas kuni 2026. aasta suveni. Ta on ühtlasi esimene mängija, kellega Partizan on uueks hooajaks ametlikult lepingu sõlminud.

Marinkovici jaoks on tegemist kojuminekuga, sest Belgradis sündinud mängumees kuulus aastatel 2011 kuni 2014 Partizani noortesüsteemi ja täitis juba 18-aastaselt esindusmeeskonnas kapteni rolli.

Partizaniga jättis Marinkovic hüvasti 2019. aasta suvel ning siirdus Hispaaniasse, kus ta mängis kaks hooaega Valencia ja kolm hooaega Baskonia särgis.

Möödunud hooajal olid tema keskmised näitajad Euroliigas 11 punkti, 2,5 lauapalli ja 1,5 resultatiivset söötu mängu kohta.

Marinkovici võib ees oodata tegus suvi, sest ta nimetati esialgsesse Serbia olümpiakoondisesse. Serbia alustab OM-i eelset ettevalmistust 24. juunil ning peab esimesed kontrollmängud juuli alguses Hollandi ja Türgi vastu.

