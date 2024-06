Markus Jürgenson: on mänge, kus sa ootad, et 90 minutit täis tiksuks

Jürgensonile ja Alvar Tiislerile osutati au kommenteerida EM-i avamängu, mis lõppes korraldajamaa Saksamaa 5:1 võiduga Šotimaa üle. Jürgenson tundis šotlastele kaasa.

"Mul on endal selliseid mänge ette tulnud. See on nii füüsiliselt kui ka vaimselt valus ja väljakul pole tegelikult meeldiv olla. Minu peas tekkis alati selline tunne, et ma ju teen ka trenni, ma ju peaksin ka oskama mängida. Aga väljakul tekib selline tunne, et vastaseid on rohkem, nad on kiiremad ja tugevamad. Seda on imelik välja öelda, aga on mänge, kus sa ootad, et 90 minutit täis tiksuks," selgitas Jürgenson.

"Mängijad reageerivad sellele erinevalt. Kes hakkab laamendama, kes vastastele haiget tegema, et distsipliin kaob ära. On ka neid, kes löövad käega. Suures pildis nagu igas tavalises kollektiivis, et stsenaariumeid on erinevaid."

Mida ütleb treener sellises olukorras vaheajal? "Ka treenerite käekirjad on erinevad. Mõni tuleb koos uksepiitadega riietusruumi ja paneb korraliku sõimu maha. Mõni ei ütle mitte midagi. Olen sellises olukorras olnud, kus treener ütleb meeskonnale, et ise selle jama avapoolajal korraldasite, nüüd minge ja klaarige ära. Mina ühtegi vahetust ei tee."

Eesti jalgpallikoondises tehti hiljaaegu treenerivahetus, kui Thomas Häberli asemel võttis tüüri üle Jürgen Henn. "Olen seda erinevaid kanaleid pidi varemgi välja öelnud, aga minu arvates jäädi sellega natukene hiljaks. Selline poole aasta jagu," sõnas koondisesärgis 11 mängu kaasa teinud Jürgenson.

"Olen meie praeguse peatreeneriga eraviisiliselt vestelnud ja tegelikult saan sellest kõigest täitsa aru. Lõppkokkuvõttes kukkus see kõik üsna loogiliselt ja voolavalt välja. Eks jalgpallis resultaat on näitaja ja edukuse mõõdupuu. Praegu on Eesti koondise peatreener võitnud kahest kaks."

Mis seisus on Eesti jalgpall? "Oleme tegelikult väga keerulises seisus. Oleme viimastel aastatel Euroopast vaikselt maha jäänud. Need väikesed pundid, keda 10-20 aastat tagasi pidasime endast nõrgemaks ja nendega kohtudes oli võit kohustuslik, siis nüüdseks on need riigid järele tulnud. Jalgpalliliidul on päris palju peamurdmist, et mida ja kuidas peaksime paremini tegema," arvab Jürgenson.

"Keeruline öelda, mida teised väikesed õigesti teevad. Eks igaüks läheneb oma jalgpalli arendamisele erinevalt," jätkas ta. "Väga paljud väikeriigid saadavad oma mängijad noores eas üle Euroopa erinevatesse akadeemiatesse laiali, mida tuli ka meil nüüd mingil ajal päris palju jalgpalli sisse. [Martin] Vetkalid ja [Rocco Robert] Sheinid ja kõik siirduvad suhteliselt noores eas suurte jalgpalliriikide akadeemiatesse ja toovad hiljem need teadmised meie riiki tagasi."

Jürgenson hoiab EM-finaalturniiril pöialt Inglismaale, kes sai pühapäeval avamängus napilt jagu Serbiast. "Mina olen Inglismaa poolt, sest nende toetaja on tore olla. Ühel hetkel tuleb see karikas koju. Tõenäosus suureneb iga aastaga."

Inglaste etteastega jäi Jürgenson rahule. "Kui sa nüüd võtad kõik Inglismaa koondise viimaste aegade suurturniiride avamängud, siis on eranditult kõik raskelt tulnud. Kui teised favoriidid tagusid korralikult väravaid, siis Inglismaa etteaste jättis sellise mulje, et tüüpiline turniirivõitja avamäng."