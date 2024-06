Andre Kull asub püüdma Eesti tunnisõidu rekordit

Kulli sõnul on tal Eesti tunnisõidu rekordi mõte olnud peas mitu aastat, mille pani idanema Andres Lekko, kui ta oli Eesti meistrivõistlustel sõitnud 3 km jälitussõidu ajaks 3.45. "Lekko kommenteeris netiavarustes, et siit on edasi kaks eesmärki – sõita 4 km alla viie minuti või teha tunnisõidu rekord," rääkis Kull.

Kull loodab oma rekordiüritusega täita kaks eesmärki. "Esiteks tahan taas tähelepanu juhtida, et Eestis ei ole trekki. Taristu puudumisel ei tule meil mitte kunagi uut Erika Salumäed või Daniel Novikovi. Trekk on hea koht, kus teha ka talvist ettevalmistust, kes ainult trekile ei soovi keskenduda."

"Teiseks on mu enda isiklik ambitsioon," jätkas Kull. "Soovin teha tulemuse, mille üle saan ise rahulikult öelda, et see oli minu maksimum. Olen rekordikatse ajal 45-aastane ja ilmselt on see päris viimane aeg midagi sellist püüda."

Kull on spetsiaalselt rekordikatseks valmistunud Karmen Reinpõldi juhendamisel alates eelmise hooaja lõpust. "Kindlasti oleks saanud mingeid asju paremini teha, aga kõige muu kõrvalt on see ilmselt maksimum," ütles Kull, kes tahab eraldi tänada treeneri kõrval veel Hawaii Expressi ja Priit Salumäed, kes Eesti rekordikatse püstitamisele õla alla panid.

Tunnisõidu rekordite püstitamine on maailmas üsna populaarne. Hetkel on maailmarekord itaallasse Filippo Ganna nimel, kes läbis ülemöödunud aastal Šveitsis ühe tunniga 56,792 kilomeetrit.