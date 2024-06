Kaido Saks jätkab Keila ridades

Peatreener Peep Pahv rõõmustas, et Saks otsustas teha veel ühe hooaja meistriliiga tasemel. "Meie seni lühikeses, kaks hooaega kestnud meistriliiga teekonnas on Kaido mänginud väga suurt rolli. Ta on autoriteet, keda kõik mängijad kuulavad ja kelle arvamus loeb. Lisaks muidugi tema legendaarsed kolmepunktivisked," sõnas Pahv, lisades, et Saks ei pea mängima väga suuri minuteid, kuid ta on meeskonna jaoks väga oluline lüli.

"Keila on kahe hooajaga väga koduseks saanud ja suur rõõm oli, kui Peep tundis huvi, et ma ka uuel hooajal Keila Coolbeti särgi selga tõmbaksin. Treeneritega olen samal lainel ja nii on väga hea korvpalli mängida. Ma tean, mida minult oodatakse ja annan endast parima, et klubi saavutaks enda uueks hooajaks seatud eesmärgid. Ootan kõiki kossusõpru Keila tervisekeskusesse meile kodumängudel kaasa elama!" ütles 37-aastane ääremängija.