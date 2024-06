Ojakäär kaotas kvalifikatsioonis tasavägise mängu

Ojakäär (ATP 917.) kaotas pea kaks ja pool tundi kestnud kohtumises kvalifikatsioonis neljandana asetatud Jevgeni Karlovskile (ATP 481.) 6:3, 4:6, 3:6. Seejuures alustati mängimist pühapäeval, aga vihma tõttu mäng peatati ja mängiti edasi esmaspäeva hommikul.

Ojakäär servis ühe ässa ja tegi kaks topeltviga, Karlovski sai kirja neli ässa ja neli topeltviga. Ojakäär realiseeris seitsmest murdevõimalusest viis, Karlovski suutis 18 murdepallist ära kasutada kuus.

Mängitud punktidest võitis Karlovski 101 ja Ojakäär 92.

Järgmisena on Ojakäär üles antud 15 000 dollari suuruse auhinnafondiga ITF-i turniiril Poolas Wroclavis, mis algab 24. juunil. Praeguse seisuga peaks Ojakäär alustama kvalifikatsioonist, aga kuna ta on seal nimekirjas esimene, on tõenäoline, et ta võib pääseda otse põhitabelisse, kui keegi sealt loobub.