DeChambeau võitis dramaatilises lõppvoorus USA lahtised

Finaalringi esimesed 14 rada kuulusid McIlroyle, kes möödus kolmandal ringi liidrist DeChambeaust. Kuid McIlroy kaotas lõpus oma täpsuse ning andis sellega võimaluse tagumises grupis mänginud DeChambeaule võidu kindlustada.

"Ma ei tahtnud jälle teiseks jääda," ütles ameeriklane peale suurturniiri võitu. "Kui pöörasin nurga ja nägin, et olin paar lööki taga, ütlesin, et ei, ma ei lase sellel juhtuda. Mul oli natuke õnne. Rory jättis sisse löömata löögi, mille ta oleks võinud sisse lüüa. Mul oli viimasel rajal hämmastav pääsemine. Ma ei tea, mida veel öelda. See oli unistus, mis sai teoks," lisas võitja.

See oli Bryson DeChambeaule teine suurturniiri tiitel. Esimese võitis ta samuti USA lahtistel 2020. aastal.