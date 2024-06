Boulter ja Samsonova pidid turniirivõiduks ühel päeval kaks matši võitma

Samsonova (WTA 15.) sai laupäeval pooleli jäänud ja pühapäeval jätkunud poolfinaalis 6:3, 6:7 (1), 6:1 jagu Jekaterina Makarovast ning alistas siis finaalis tasavägises heitluses 4:6, 6:3, 7:5 kanadalanna Bianca Andreescu.

"Kui aus olla, olen pisut väsinud," tunnistas Samsonova võidukõnes. "Ma ei tea, mul on selline tunne, et seal, kuhu lähen, sajab alati vihma. Juba kuu aega on kogu aeg vihma sadanud."

25-aastasele Samsonovale on see tänavune esimene, aga ühtekokku karjääri viies WTA turniirivõit ja see on teine kord, kui ta on murul triumfeerinud.

2019. aasta USA lahtiste võitjale Andreescule oli see pika vigastuspausi järel alles teine turniir. "Kindlasti on see minu jaoks samm edasi," ütles Andreescu, kes pidi finaalis ka meditsiinilise vaheaja võtma. "Mul on olnud väga keerulised ajad, eriti viimase kümne kuu jooksul. Aga ma tean, et mind ootavad ees head asjad!"

Finaali jõudmisega tõusis Andreescu maailma edetabelis 65 kohta ja on nüüd 163. positsioonil.

Boulter pidi teel võiduni alistama järjest 2021. aasta USA lahtiste võitja Emma Raducanu ja endise maailma esireketi Karolina Pliškova.

Laupäeva õhtul mängisid Boulter ja Raducanu 80-minutilise avaseti, kus Raducanu jäi peale 7:6 (13). Matš jätkus pühapäeval ja siis võitis Boulter järgmised setis 6:3, 6:4. Seejuures mängiti pühapäeval pea kaks tundi.

Aga et ka Pliškova pidas enda poolfinaali pühapäeval, olid nad üsna võrdses seisus. Boulter võitis pea kaks tundi kestnud kohtumise 4:6, 6:3, 6:2 ja kaitses edukalt Nottinghamis tiitlit.

"Mul olid enne turniiri väga madalad ootused, tahtsin lihtsalt tulla ja mängu nautida," avaldas karjääri kolmanda turniirivõidu saanud Boulter. "Ma pole päris kindel, kuidas sellega hakkama sain, aga mängisin väga head tennist ja võidutsesin siin teist aastat järjest, olen enda üle üliuhke!"

Võidust hoolimata pidi Boulter edetabelis ühe koha loovutama, paiknedes nüüd 31. real. Pliškova tõusis kaheksa kohta ja on nüüd 42. Pikalt vigastustega kimpus olnud Raducanu tõusis 44 kohta, 165. positsioonile.

Boulterile oli see hooaja teine turniirivõit ja hämmastavalt kombel juhtus sama, mis märtsis – samal nädalavahetusel teenis turniirivõidu ka tema elukaaslane Alex de Minaur. Märtsi alguses triumfeeris De Minaur Mehhikos Acapulcos ja lendas siis USA-sse San Diegosse, et Boulteri võidule kaasa elada. Nüüd võidutses De Minaur 's-Hertogenboschis ATP 250 kategooria turniiril, alistades finaalis 6:2, 6:4 Sebastian Korda.

Sel korral De Minaur küll Boulteri finaalile ei jõudnud, aga kommenteeris naljakat kokkusattumust sotsiaalmeedias, imestades, kuidas see jälle juhtus.

De Minaur kerkis võiduga maailma edetabelis seitsmendaks, Korda tõusis 23. reale.

Stuttgardis peetud ATP 250 kategooria turniiril sai karjääri esimese turniirivõidu britt Jack Draper, alistades finaalis 3:6, 7:6 (5), 6:4 itaallase Matteo Berrettini.

"See on lihtsalt imeline! See oli äärmiselt raske mäng, aga olen õnnelik, et sain enda esimese turniirivõidu, see on minu jaoks väga oluline," õhkas Draper.

Maailma edetabelis kerkis Draper 31. positsioonile, Berrettini tõusis 30 kohta ja paikneb nüüd 65. real.