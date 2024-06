Eesti noortekoondis võitis Itaalias maineka turniiri

Poolfinaalis kohtus Eesti koondis PGC Cantu meeskonnaga, kes alistas laupäeval veerandfinaalis EA7 Olimpia Armani Milano meeskonna. Kui avapoolaeg kulges võrdselt, siis kolmandat veerandaega alustasid itaallased paremini ning viimasele veerandajale mindi vastu nende 62:55 eduseisus. Otsustav veerandaeg kuulus aga eestlastele, kes võitsid selle 24:11 ning kogu mängu 79:73 (23:21, 15:18, 17:23, 24:11), vahendab Basket.ee.

Peatreener Kris Killing avaldas pärast poolfinaali kiitust mängijatele, kes tänu viimase veerandaja tugevale kaitsemängule meeskonna finaali viisid. "Vastane oli kaitses väga hea. Nende kaitsemäng tekitas meile probleeme ning me ise ei suutnud esimese kolme veerandajaga üles leida enda agressiivsust kaitses. Küll aga soovin kiita meie poisse selle eest, kuidas nad viimasel veerandajal kaitses mängisid ja mille tulemusel me finaali jõudsime."

Õhtune finaal oli Baltikumi derbi, kui Eesti U-15 koondis läks vastamisi leedukate Tornado KM Kaunase meeskonnaga. Finaal kulges eestlaste kontrolli all, kes võitsid kõik veerandajad ning lõpptulemusena särasid tablool numbrid 83:61 (18:13, 22:21, 23:14, 20:13) Eesti U-15 koondise kasuks.

"Turniirivõit käes. Polnud lihtne, kolme päevaga kuus mängu on päris karm. Poisid pidasid lõpuni vastu, mille üle on hea meel. Kahjuks finaalis oli vastastel üks tagamängija puudu, mis seda mängu mõjutas. Nad mängisid 40 minutit maa-ala ja see mõjutas meie rütmi, kuigi eks me ise viskasime ka palju vabadelt kohtadelt mööda, mis oli tingitud väsimusest. Aga lõpuks pole midagi öelda – kiitus kuttidele ja kindel võit," sõnas peatreener Killing pärast võidukat mängu.

"Saame U-15 koondise suve lõpetada võidukalt ning nüüd on vaja aasta aega kõvasti tööd teha, et olla järgmise suve EM-finaalturniiriks valmis. Treenerina näen palju asju, milles on meil väga palju edasi minna. Aga selle vanuse puhul on nende poiste individuaalsed oskused märkimisväärsed – nende ründearsenal on super. Kiitus poistele ja kogu meie staff'ile. Rõõm on võiduga lõpetada ja karika pea kohale tõsta," rääkis Killing.

Turniiri MVP-ks valiti Eesti U-15 koondislane Robert Kangur.