Triatloni olümpiadistantsil tulid Eesti meistriteks Räppo ja Arro

Eesti parimaks meestriatleediks tituleeritud Räppo tuli 1,5-kilomeetrise ujumise järel veest välja esimesena ajaga 17.24. Kohe tema järel oli Rinel Pius ning Kevin Vabaorg jäi neist juba ligi pooleteise minuti kaugusele. Rattarajal läks Räppo oma teed, suurendades vahet konkurentidega veelgi. 40 km distantsi läbimiseks kulus tal 51 minutit ja 52 sekundit. Vabaorg püüdis Piusi kinni ja möödus temast.

Kümnekilomeetrisel jooksurajal näitas Räppo parimat aega – 33.40, teenides üldarvestuses kindla esikoha koguajaga 1:44.01. Vabaorul õnnestus Pius selja taga hoida ja pälvida teine koht ajaga 1:51.50. Pius lõpetas kolmandana ajaga 1:52.37.

"Ratas läks kõige paremini. Teadsin, et vorm on hea ja tegelikult läks see rattarada ootamatult kiiresti. Ma ei oodanud sellist aega. Varu jäi ka kindlasti," ütles võistluse järel Räppo, keda enne augustit enam Eestis võistlemas ei näe. "Treenin Tallinnaks [IRONMAN 70.3 Tallinn; Eesti meistrivõistlused]. See on mul hooaja põhieesmärk," sõnas ta.

Naiste üldarvestuses pälvis kindla võidu Liis-Grete Arro koguajaga 2:07.40. Tema järel finišeeris Anette Zukker ajaga 2:10.38, tulles Eesti meistriks omas vanuseklassis ning üldarvestuses ületas kolmandana lõpujoone Mirell Krain ajaga 2:11.10.

"Ma olen see aasta nii palju palavusega võistelnud, et ei olnud üldse hullu. Keha on tegelikult harjunud juba selle soojaga," ütles Arro. Eesti meister jäi väga rahule ka nii ujumise kui rattaga. "Kuna ratast ning ujumist teen triatleetidega võrreldes päris vähe, siis jäin ikkagi nende kahe alaga väga rahule," ütles ta.

Erinevates vanuseklassides tulid Eesti meistriteks: Henrik Johan Kitt (M18-19), Karin Aaviste (N18-19), Max Sander Laane (M20-24), Grete Maria Savitsch (N20-24), Henry Räppo (M25-29), Anette Zukker (N25-29), Mihkel Sarv (M30-34), Liis-Grete Arro (N30-34), Jaak Kimmel (M35-39), Anneli Metsamaa (N35-39), Villu Vakra (M40-44), Sille Meikop (N40-44), Tanel Kuusk (M45-49), Anneli Tühis (N45-49), Rait Pallo (M50-54), Jane Oidekivi (N50-54), Marek Antoniak (M55-59), Irina Oleinitš (N55-59), Märt Lääts (M60-64), Siiri Kaaver (N60-64) ja Jürgen Ligi (M65-69).

Võistkondlikul võistlusel olid parimad tiimid Veho (2:06.48), Tripassion (2:11.35) ja Valga Tiim (2:17.47).

Juuniorid, noored A ja B vanuseklassid võistlesid supersprindis. Meesjuunioride seas võidutses Gregor Rasva (28.00), edestades Gert Martin Savitschi (28.52) ja Oskar Heina (29.07). Naisjuunioride konkurentsis olid parimad Liis Kapten (31.45), Maria Liis Alt (34.33) ja Alexandra Schipai (35.11). Noormeeste A klassis teenis esikoha Ronan Salmu (29.30), kellele järgnesid Laur Välja (30.22) ja Arseni Loginov (30.39). Sama vanade neidude seas olid kiireimad Etriin Etverk (32.59), Mirtel-Madlen Siimar (33.29) ja Kira Virsits (40.16). Noormeeste B klassis oli parim Gustav Karl Metspalu (31.47). Teise koha sai Kalmer Kiiver (32.21) ja kolmanda koha Mikk-Mihkel Engel (33.41). Neidude A klassis pälvis võidu Evamaria Albert (32.35). Pjedestaalile võistlesid end veel Karola Viinapuu (34.19) ja Nora Lehtme (36.07).

C ja D klassi lapsed ujusid 150 meetrit, sõitsid rattaga neli kilomeetrit ja jooksid ühe kilomeetri. C klassi poiste parimad olid Teodor Läll (13.45), Maru Mäesepp (13.52) ja Robert Taba (14.27), C klassi tüdrukute kiireimad aga Anna Helene Rauk (15.20), Arabella Raie (15.35) ja Victoria Kraam (16.22). D klassi poiste hulgas pälvis esimese koha Markus Albert (16.25), teise koha Daniel Storozhuk (16.44) ja kolmanda koha Tommi-Robin Tallermaa (16.46). D klassi tüdukute hulgas jõudsid kolme parema hulka Grete Metspalu (15.39), Liv Grete Raudsepp (16.18) ja Hanna Toompere (16.31).

E klassi lapsed ujusid 50 meetrid ja jooksid 500 meetrit. Tublisti jõudsid finišisse Jaagup Uibo, Oskar Rauk, Darina Skolozhabskyy, Sofia Skolozhabskyy, Säsil Kreisberg ja Ariana Afanasjeva.

Alexela Eesti Triatloni karikasarja neljas etapp toimub 7. juulil Viljandis.