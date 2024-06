Laura-Liis Juursalu astus Prantsusmaal pjedestaalile

Juursalu tuli 750-meetrise ujumise järel veest välja viiendal kohal ajaga 16.49, kuid sõitis end 21,34-kilomeetrisel rattarajal kolmandaks ajaga 40.09 ja suutis seda positsiooni viiekilomeetrisel jooksurajal hoida, mille ta läbis ajaga 24.39.

"Ujudes oli tuul diagonaalis vastu, seega igas suunas oli keeruline otse ujuda ja kaotasin mitmeid kordi poi otsesihist ära," ütles Juursalu. "Ujusin veidi kiiremini kui tavaliselt, aga siiski minuti aeglasemalt kui päev varem raja tutvustuse ajal, mil tingimused olid täiesti samad."

"Rattarada meenutas Otepääd, mis keeras ja pööras kolmest külakesest läbi kaks korda. Oli tõuse ja oli mõnusaid tehnilisi kurve. Mulle tõusud sobivad ja nii ma kaks konkurenti kätte sain, kes muidu mind selja taha on jätnud," jätkas Juursalu. "Teadsin, et kui saan nad rattas kätte, on koht tehtud, seega pingutasin tõusul niiviisi, et pulss oli 203."

"Joosta oli piinarikas nagu alati. Kand oli tossust verine, mis oli pisiasi, aga natuke ikka valutas. Sain jooksurajal veel penaltitelgis seista kümme sekundit ja hirmuga konkurente oodata, sest liigutasin vahetusalas ratast 20-30 cm hoidikust, aga kiiver rippus alles lenksu otsas. Tuule tõttu asetasin teisiti ja kohe unustasingi, sest oli vales kohas. Emotsioonid olid kolmanda koha kinnitamise järgselt ikka rõõmsad. Oleks künklikuid radu vaid kavas rohkem!".

MK-etapivõidu pälvis inglanna Claire Cashmore ajaga 1:11.43. Teisena lõpetas prantslanna Gwladys Lemoussu ajaga 1:19.26.