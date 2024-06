Metsa koduklubi kõrgliigasse tüürinud juhendaja siirdus Inglismaale

Hürzelerist sai 31 aasta ja 110 päeva vanuselt kõigi aegade noorim Inglismaa kõrgliigas ametisse määratud peatreener. Ta sõlmis Brightoniga kolme aasta pikkuse lepingu, mis kestab 2027. aasta suveni.

"Brightonil on ainulaadne ajalugu ja julge tulevikuvisioon, nii et olen väga põnevil, et saan seda projekti vedada. Brighton on viimastel hooaegadel märkimisväärseid edusamme teinud ja minu eesmärk on samal lainel jätkata," sõnas Hürzeler pressiteate vahendusel.

Brightoni koosseisu kuulub kuus meest, kes on uuest peatreenerist vanemad, kusjuures poolkaitsja James Milner on koguni seitse aastat vanem.

Hürzeler töötas St. Pauli peatreenerina alates 2022. aasta detsembrist ning tema käe all kaotati kõikide sarjade peale 55 mängust vaid seitse.

St. Pauli tuli lõppenud hooajal Saksamaa esiliiga võitjaks ja kindlustas 13-aastase vaheaja järel koha kõrgliigas. Karol Mets oli St. Pauli kaitseliinis kindel põhimees, alustades 34 liigamängust 31-s algkoosseisus.

Brighton sai Inglismaa kõrgliigas Roberto de Zerbi juhendamisel 11. koha. De Zerbi lahkus hooaja järel vastastikusel kokkuleppel ametist. 45-aastast itaallast on viimastel päevadel seostatud Prantsusmaa tippklubi Marseille'ga.

