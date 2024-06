USA ujuja üllatas end maailmarekordiga

21-aastane Walsh nihutas laupäeval maailmarekordit naiste 100 m liblikujumises, kui sai USA katsevõistlustel poolfinaalis kirja aja 55,18, mis ületas rootslanna Sarah Sjöströmi 2016. aastal Rio de Janeiro olümpial püstitatud senist tippmarki 30 sajandikuga.

USA olümpiamängude katsevõistlustel langes maailmarekord viimati 2008. aastal, kui Michael Phelps läbis meeste 200 m kompleksujumise ajaga 54,80.

"Enne võistlust teadsin, et maailmarekordi ületamiseks on vaja ujuda 55,4 või 55,5, aga ma ei uskunud, et mina seda teen. Ma tahtsin lihtsalt kiire aja ujuda ja nüüd seisan siin maailmarekordi omanikuna. See on hullumeelne," rääkis Walsh.

Walsh heitleb pühapäevases finaalis olümpiapileti nimel. "Olenemata tulemusest jään kõigega rahule. Olen siin juba saavutanud rohkem kui ma arvasin, et saavutan," lisas kolmekordne lühiraja MM-i medalist.