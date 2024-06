McDavidi supermäng tõi Edmontonile esimese võidu

Edmonton asus avakolmandikul 3:1 juhtima, kui täpsed olid Mattias Janmark, Adam Henrique ja Dylan Holloway. Florida tabamuse eest hoolitses Vladimir Tarassenko.

Teise kolmandiku alguses kasvatasid Connor McDavid ja Darnell Nurse eduseisu viieväravaliseks, misjärel vahetati Florida väravas välja Sergei Bobrovski.

Venelase asemel külaliste väravasuul võimaluse saanud Anthony Stolarz lubas enda selja taha visata veel kolm litrit. Teise kolmandiku lõpus tegi skoori Ryan Nugent-Hopkins, viimasel perioodil lisasid tabamuse Holloway ja Ryan McLeod.

Võitjate poolel ühe värava ja kolme väravasööduga silma paistnud Connor McDavid püstitas NHL-i ühe play-off hooaja resultatiivsete söötude rekordi (32). Senine rekord pärines hooajast 1987/88, kui Wayne Gretzky jõudis 19 mänguga 31 tulemusliku sööduni.

Edmontoni puurilukk Stuart Skinner tõrjus 32 vastaste pealeviset, ametivennad Stolarz ja Bobrovski tegid vastavalt 16 ja 11 tõrjet.

Finaalseeria viies kohtumine leiab aset Eesti aja järgi ööl vastu kolmapäeva Florida koduväljakul.

Connor McDavid's four-point performance in Game 4 has put him in some pretty good company. #StanleyCup



: @EdmontonOilers vs. @FlaPanthers Game 5 on June 18 at 8p ET on ABC, @ESPNPlus, @Sportsnet, Sportsnet+, and @TVASports pic.twitter.com/UCwKvdwKJz