Jalgpalliliit toob Tartusse treenerite esmased kursused

Mõne aasta pikkuse pausi järel toimub Tartus kaks kursust, mille läbinul on võimalik alustada tööd jalgpallitreenerina. 5. augustil saavad kõik huvilised osaleda ühepäevasel Lastejalgpalli koolitusel, mis annab treeneritööst esmased teadmised. 8. augustil saab alguse nelja kontaktõppepäevaga EJL D kvalifikatsioonikursus, kus üheks osalemise eelduseks on Lastejalgpalli koolituse läbimine, vahendab jalgpall.ee.

Lastejalgpalli ja EJL D kursuse eestvedaja, EJLi koolitaja Ludvig Tasase sõnul on augustikuus toimuvad kursused Lõuna-Eesti klubidele hea võimalus aktiivseks uute treenerite värbamiseks. Nimelt on koolituste ajakava üles ehitatud selliselt, et huvilistel on võimalik läbida mõlemad kursused järjest. "Lastejalgpalli koolitus toimub 5. augustil, EJL D algab kolm päeva hiljem. Kuna Lastejalgpalli läbimine on eeldus EJL D kursusel osalemiseks, saab end mõlemale registreerides kogu teekonna Tartus läbida ja esimese treeneri kvalifikatsiooni kätte saada," selgitas Tasane.

Tartus toimuvale Lastejalgpalli koolitusele saab registreerida 4. augustini ning see on kõigile osalejatele tasuta. EJL D kvalifikatsioonikursus maksab osalejale 250 eurot ning registreerimine kestab 15. juulini. Kõikidele jalgpalliliidu koolitustele saab end registreerida ERIS-e veebikeskkonnas.

Sel aastal on ühepäevaseid Lastejalgpalli koolitusi kokku toimunud kolm ning esmased teadmised treeneritööst on saanud kokku 92 osalejat. Kahe Tallinnas toimunud EJL D kursusega on esmase kvalifikatsiooni teeninud 55 treenerit, kellel on võimalus oma õppeteekonda jätkata UEFA C kursusel.