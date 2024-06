Arengustipendiumi pälvinud Evart läheb Leedu koondise juurde stažeerima

Kristjan Evartit ootab ees mitmekülgne programm Leedus, mis algab 16.-21. juunil Klaipedas, mille raames ta stažeerib Leedu meeste korvpallikoondise juures, kes valmistub olümpiamängude kvalifikatsiooniturniiriks ning samuti vaatlused Leedu noortekoondiste treeningutel, vahendab Basket.ee.

Korvpalliliidu treenerite koolitusjuhi Indrek Visnapuu sõnul on fondi eesmärgiks aidata treeneritel koguda kogemusi ja teadmisi väljaspool Eestit. "Treeneri Arengustipendiumi eesmärk on aidata meie treeneritel saada uusi kogemusi ja teadmisi Eestist väljastpoolt, et nendega hiljem rikastada meie enda korvpalli arengut," ütles Visnapuu.

"Teise olulise kriteeriumina ootame, et treener saaks olla teises keskkonnas pikemaajaliselt ja ise käed külge panna. Ideaalis näeme tulevikus stažeerimist mõne klubi või akadeemia juures terve hooaja. Seekordne rätsepaülikonna variandina loodud võimalus läheb hetkel kokku stipendiumi laureaadi ja väljaandja võimaluste ja ootustega," lisas ta.

Alates 22. juunist kuni 30. juunini on möödunud hooajal Keila Coolbeti meeskonna juures abitreeneri rollis olnud Evart Kaunases, kus ta osaleb noorte korvpallurite talendilaagris ühe treenerina. Sealt edasi alates sõidab Evart Leedu U-18 noormeeste koondise juurde, kes peab oma treeninglaagrit Druskininkais. Evartile avaneb seal võimalus saada sissevaade Leedu U-18 koondise tegemistesse, osaledes treeningutel ja jälgides kontrollmänge.

Programmi viimane peatuspaik 34-aastase Evarti jaoks on Vilniuses, kus toimub FIBA U-20 naiste EuroBasket finaalturniir. Lisaks osaleb ta IBCC 2024 koolitusel, kus lektoriteks on näiteks Florida Tech University peatreener Billy Mims ning USA noortekoondiste peatreener Don Showalter.

Evarti sõnul on eesootavad kuu aega põnevad ning kindlasti saab olema tegemist hariva kogemusega. "Leedukate poolt kokku pandud programm on põnev ja mitmekülgne. Võimalus kokku puutuda mitmete erinevate Leedu treeneritega ja näha Leedu korvpalli erinevate nurkade alt, on kindlasti hariv kogemus. Tänan arengustipendiumi väljaandjaid ning kõiki, kes sinna on panustanud," ütles ta.

Ilmar Kullami Fondi asutaja ning endise Eesti Korvpalliliidu presidendi Peep Aaviksoo sõnul on treeneri roll sportlase kujunemisel äärmiselt oluline ning tuleb toetada neid, kes soovivad ennast arendada ja proovile panna.