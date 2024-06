Vene ujumistäht sai päästva staatuse, aga tõenäoliselt liiga hilja

32-aastane Jefimova teatas Matš TV vahendusel, et olümpiamängude kvalifikatsiooniperiood lõppeb 23. juunil, kuid ta ei saa selleks vajalikel jõuproovidel osaleda, kuna tal pole Euroopasse viisat.

"Nad andsid selle [neutraalse staatuse], aga mul suur probleem, sest mul pole aega rahvusvahelistel võistlustel osalemiseks," ütles kuuekordne pika basseini maailmameister. "Kõik lõppeb 23. juunil - need on juba möödas või siis toimuvad need järgmisel nädalal."

"Kõige tähtsam on, et rahvusvaheline ujumisliit vaatas mu avalduse kiiresti üle ja nad toetavad minu osalemist olümpiamängudel. Aga mul pole Euroopasse sõitmiseks viisat ja mul pole valikvõistlustele ligipääsu."

Juba aastaid Ameerika Ühendriikides elanud ja treeninud Jefimova võitis 2016. aasta Rio de Janeiro olümpiamängudel hõbemedali nii 100 kui ka 200 meetri rinnuliujumises ning neli aastat varem Londonis pronksi 200 meetris.

Maailmameistrivõistlustel on tal kuhjaga erinevaid medaleid, sealjuures kuus kuldset: kolm 200 meetris, kaks 50 meetris ja üks 100 meetri rinnuliujumises. Neile lisanduvad seitse kulda pika rajal EM-ilt ja lühiraja tiitlivõistluste autasud.