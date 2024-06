VAATA OTSE | Horvaatia läks Kuldliiga poolfinaalis Eesti vastu juhtima

Tasavägises avageimis pääsesid eestlased varakult juhtima, kuid Horvaatia viigistas seisu 10:10 ning pärast seda enam Eestit juhtima ei lubanud. Horvaatide edu kasvas ühel hetkel kuuele punktile, lõpuks realiseerisid nad 25:20 geimivõidu.

Horvaatial õnnestus teises geimis kolme silmaga juhtima minna, aga Eesti tormas siis 5:0 spurdiga mängu tagasi ning asus siis liidri rolli. Eestil oli seisul 24:23 võimalus geim lõpetada, kuid horvaadid leidsid viigistava punkti. Eestlased aga enam võimalust käest ei lasknud ning teenisid kahe järjestikuse punktiga 26:24 geimivõidu.

Eesti jäi kolmandas geimis selgelt tagaajaja rolli - Horvaatia pääses seisul 9:4 viiega juhtima. Eestlased leidsid aga geimi keskosas hoo ning jõudsid punkti kaugusele, aga horvaadid lõpetasid geimi kindlalt ning läksid 25:21 geimivõiduga kohtumist kaks-üks juhtima.

Enne mängu:

Kodupubliku toetust nautida saav Horvaatia võitis põhiturniiril kõik kuus kohtumist. Eesti sai neli võitu ja kaks kaotust. Põhiturniiril omavahel vastamisi ei mindud.

Eesti koondise kapten Andri Aganits möönab, et viimase aasta tulemused ja reiting on meil pisut nõrgem. "Samas reiting on üks, aga homne [tänane] tulemus sõltub ainult ühest mängust. Arvan, et kui kõik õnnestub, võime oodata väga positiivset tulemust," usub ta.

Peatreener Alar Rikberg lisab: "Oleme päris heas seisus ja usun, et ka piisavalt heas vormis, andmaks vastastele nii laupäeval kui ka pühapäeval korralik võitlus."

Eesti võitis Euroopa Kuldliigas viimati medali kolm aastat tagasi, kuus aastat tagasi võideti kogu liiga.