VAATA OTSE | Eesti mängib Kuldliiga poolfinaalis Horvaatiaga

Kodupubliku toetust nautida saav Horvaatia võitis põhiturniiril kõik kuus kohtumist. Eesti sai neli võitu ja kaks kaotust. Põhiturniiril omavahel vastamisi ei mindud.

Eesti koondise kapten Andri Aganits möönab, et viimase aasta tulemused ja reiting on meil pisut nõrgem. "Samas reiting on üks, aga homne [tänane] tulemus sõltub ainult ühest mängust. Arvan, et kui kõik õnnestub, võime oodata väga positiivset tulemust," usub ta.

Peatreener Alar Rikberg lisab: "Oleme päris heas seisus ja usun, et ka piisavalt heas vormis, andmaks vastastele nii laupäeval kui ka pühapäeval korralik võitlus."

Eesti võitis Euroopa Kuldliigas viimati medali kolm aastat tagasi, kuus aastat tagasi võideti kogu liiga.