TÄNA OTSE | Premium liigas kohtuvad Kalju ja Flora

Esimest korda olid meeskonnad sel hooajal vastamisi 21. aprillil A. Le Coq Arenal ja siis jäi mäng 2:2 viiki, kusjuures Florale päästis viigi alles Mark Anders Lepiku üleminutite tabamus.

Liigatabelis on Flora 31 punktiga teine ja Kalju 28 punktiga kolmas, kuid Floral on peetud kaks mängu enam.

Küll aga on Floral viimastest mängudest paremad tulemusest, sest meeskonnal on käsil neljamänguline võiduseeria. Kalju piirdus ülemöödunud kohtumises Nõmme Unitedi vastu 1:1 viigiga ja kaotas eelmises mängus Narva Transile lausa 1:4.

"Vahepeal on liigas väikene paus olnud ja osa mängijaid saanud puhata ja osa erinevates koondistes mürada, sõnas Flora treener Aiko Orgla. "Nüüd on vaja jälle meeskond kiiresti ühele lainele seada ja jätkata oma teekonnaga. Kohe on vastaseks tugev tabelinaaber Nõmme Kalju."

"Häälestame oma kaitsetegevuse suureks võitlemiseks ette. Vastasel on omad trumbid rünnakul ja sellega peame toime tulema. Mäng on vaja võimalikult kauaks enda kontrolli alla saada ja rünnakul loodud võimalused ka ära realiseerida."

Kalju peatreener Nikita Andrejev lisas: "Oleme saanud koondise pausi ajal hästi valmistuda ja meeskond on valmis suureks lahinguks."