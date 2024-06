Kalju ja Flora jätsid väravad löömata, Paide ja Narva võitsid võõrsil

Kalju tegi 20 väravaüritust, sealjuures seitse lööki raamidesse ja teenis kohtumise jooksul kaheksa nurgalööki. Floral olid need kolm näitajat vastavalt kümme, neli ja kaks, kuid tegelikult oli tegemist pigem võrdse lahinguga. Väga ohtlikke olukordi aga ei tekkinud ja nii kirjutati mõlemale tabelisse üks punkt.

"Oli hea mäng ja meie poolt väga hea esitus. Esimesed 15 minutit ei olnud me küll täielikult keskendunud ja andsime Florale pisut enesekindlust, aga seejärel kontrollisime mängu, lõime võimalusi," sõnas Kalju peatreener Nikita Andrejev ERR-ile. "Täna võis lihtsalt üks värav mängu otsustada. Aga üldiselt oli hea mäng, saime ühe punkti ja lähme edasi."

Flora peatreeneri Norbert Hurda sõnul alustati hästi, aga siis lasti vastane tagasi mängu. "Jäime kaitses hätta, pidime poolajal korrektuure tegema. Seeläbi läks teine poolaeg paremini käima. Kuigi Promise'iga [Kalju ründaja Promise David - ERR] mürades neid momente tekkis," lausus ta. "Peame kindlasti ka [väravavaht Kristen] Lapale tänulikud olema, et ta meid seal taga aitas."

Hoopis teistmoodi kulges aga samal ajal mäng Kalevi Keskstaadionil, kus kohalik meeskond JK Tallinna Kalev kaotas Paide Linnameeskonnale 2:5 (23. Martin Tomberg, 34. Vadim Mihhailov - 4. Karl Mööl, 40., 90+4. Siim Luts, 72. Henrik Ojamaa, 90+2. Kristofer Piht).

Päeva viimases mängus võõrustas Pärnu JK Vaprus 272 pealtvaataja ees JK Narva Transi, aga külalised läksid poolajapausile Sergo Kukhianidze (38. minuti) ja Artjom Škinovi (38.) tabamustest 2:0 eduseisul. 55. minutil lõi Kukhianidze veel teisegi, misjärel pani Ronaldo Tiismaa 69. minutil Vapruse tabloole. Trans võitis siiski kolme väravaga, sest Pierre Landry Kabore saatis 85. minutil veel ühe palli Pärnu väravavõrku, andes Narvale 4:1 võidu.

Pühapäeval peetakse Premium liigas kaks mängu, kell 12 lähevad A. Le Coq Arenal vastamisi Tallinna FCI Levadia ning Tartu JK Tammeka, kell 14 võõrustab Kuressaare kohalikul linnastaadionil FC Nõmme Unitedit.

Enne mängu:

Esimest korda olid meeskonnad sel hooajal vastamisi 21. aprillil A. Le Coq Arenal ja siis jäi mäng 2:2 viiki, kusjuures Florale päästis viigi alles Mark Anders Lepiku üleminutite tabamus.

Liigatabelis on Flora 31 punktiga teine ja Kalju 28 punktiga kolmas, kuid Floral on peetud kaks mängu enam.

Küll aga on Floral viimastest mängudest paremad tulemusest, sest meeskonnal on käsil neljamänguline võiduseeria. Kalju piirdus ülemöödunud kohtumises Nõmme Unitedi vastu 1:1 viigiga ja kaotas eelmises mängus Narva Transile lausa 1:4.

"Vahepeal on liigas väikene paus olnud ja osa mängijaid saanud puhata ja osa erinevates koondistes mürada, sõnas Flora treener Aiko Orgla. "Nüüd on vaja jälle meeskond kiiresti ühele lainele seada ja jätkata oma teekonnaga. Kohe on vastaseks tugev tabelinaaber Nõmme Kalju."

"Häälestame oma kaitsetegevuse suureks võitlemiseks ette. Vastasel on omad trumbid rünnakul ja sellega peame toime tulema. Mäng on vaja võimalikult kauaks enda kontrolli alla saada ja rünnakul loodud võimalused ka ära realiseerida."

Kalju peatreener Nikita Andrejev lisas: "Oleme saanud koondise pausi ajal hästi valmistuda ja meeskond on valmis suureks lahinguks."