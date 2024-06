Tammiku duubel tõi Florale kolmanda järjestikuse võidu

Reedeses mängus tegi kahel korral skoori Eesti koondise ründaja Lisette Tammik, kes sahistas Sportland Arenal Kalevi väravavõrku 15. ja 65. minutil ning on sel liigahooajal löönud juba kümme väravat.

Flora on üheksast seni peetud kohtumisest võitnud kaheksa, ainsana libastuti kuu aega tagasi Tabasalu vastu. Kalev on üheksa mänguga kogunud kümme punkti ja on viiendal kohal.

Samal ajal peetud mängus oli Saku Sporting Põlvas 5:1 üle sealsest Lootosest. Võitjate väravad lõid Emma Treiberg, Kairi Himanen, Renate-Ly Mehevets ja Eliise Gertrud Põlluvee, üks tabamus kanti Isabel Huma omaväravaks. Põlva eest tegi skoori Kärt Hüdsi.

Saku on tabelis 17 punktiga teine, Lootos on kaheksast mängust saanud ühe viigi.