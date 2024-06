M-Sport ootab Saudi Araabia raha: see aitab meil WRC sarja edasi viia

Juuni esimestel päevadel sõlmis autoralli MM-sari Saudi Araabiaga lausa kümneaastase lepingu, rallikeskuseks saab Jeddah, kus Saudi Araabia võõrustab ka vormel-1 etappi.

Saudi Araabia on aastaid tegelenud niinimetatud spordipesuga ehk sellega, et erinevate inimõiguste rikkumises süüdistatud riik üritab rahvusvaheliselt oma mainet parandada sporti meeletute summade pumpamisega. Saudi Araabia on üheks vähestest riikidest, mis ei tunnista ÜRO inimõiguste deklaratsiooni.

"Ma arvan, et see on ainult positiivne," rääkis M-Spordi pealik Millener DirtFishile. "Meil on nüüd järjekordne riik, mis tahab WRC etappi võõrustada ja sellises positsioonis peaksimegi olema. Need paigad tahavad rallit, ralli ei ürita sinna pürgida ning see näitab taas, et meil on toode, mida ei tasu alahinnata."

"Raha, mis nendelt etappidelt tuleb, aitab meil MM-sarja edasi viia. See aitab tiimidel osaleda enamatel rallidel, mis annab meile ülemaailmset esindatust. Rallispordil on Lähis-Idas pikk ajalugu ja on suurepärane minna tagasi kohta, kus me pole ammu olnud," lisas Millener.