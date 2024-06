Dortmundi raudvara lahkub 13 hooaja järel klubist

Päev pärast peatreener Edin Terzici klubist lahkumist teatas Meistrite liiga finalist Dortmundi Borussia, et võistkonnaga jätab hüvasti ka kauaaegne keskkaitsja Mats Hummels.

35-aastane Hummels kuulus Müncheni Bayerni akadeemiasse ning alustas klubis ka profikarjääri, ent liitus 2008. aastal Dortmundiga esmalt laenulepingu alusel. Seal jätkas ta kuni 2016. aastani, mil taasliitus kolmeks hooajaks Bayerniga, pärast seda siirdus ta tagasi Dortmundi.

2014. aasta maailmameister tuli Dortmundiga Saksamaa meistriks aastatel 2011 ja 2012, ta mängis Meistrite liiga finaalis nii 2013 kui sel kevadel ning nimetati nüüd ka Meistrite liiga sümboolsesse hooaja koosseisu. Kokku käis ta Dortmundi eest väljakul 508 ametlikus mängus.

"Minu jaoks oli suur au ja rõõm Dortmundi eest nii kaua mängida ja käia seda teed peaaegu 2008. aastast. See klubi ja tema fännid on erilised. Loodetavasti näen teid peatselt Borsinplatzil tähistamas ning seni elan võistkonnale kaasa kaugelt," rääkis Hummels.

Nii Saksamaa kui Itaalia meedias on räägitud, et kogenud keskkaitsja järgmiseks koduklubiks võib olla AC Milan, aga ka AS Roma.