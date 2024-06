EJL-i ametnikud ammutasid Walesist ideid Eesti noortetöö hindamiseks

24.–30. maini väldanud külastuse peamine eesmärk oli saada võimalikult hea ülevaade Walesi akadeemiate atesteerimise süsteemist. Selleks külastasid eestlased kahte erinevat jalgpalliklubi ning kohtusid alaliidu projektijuhi ja piirkondliku koordinaatoriga, kes andsid ülevaate Walesi jalgpalliliidu noorte hindamise korraldusest, kirjutab jalgpalliliit.

Külastusel osalenud EJL-i noortetööjuhtide projektijuht Mario Pruul rääkis, et Walesi litsentseerimise süsteemi omapäraks on klubides tehtava noortetöö hindamine läbi erinevate kriteeriumite. Ta lisas, et kuna Eesti ja Walesi süsteemis on kattuvuskohti, võimaldas see külastuse käigus näha, kuidas oleks võimalik rakendada sealseid praktikaid Eestis. "Oleme alaliidus loomas uut noortetöö kvaliteedi hindamise süsteemi ning saime teada, kuidas paberil kirjutatud kriteeriumid võiksid meie jalgpallitöös rakenduda – nii klubi kui alaliidu vaates," rääkis Pruul.

"Lisaks heale arusaamale, kuidas planeeritav süsteem käiku võiks minna, saime teadmised, kuidas teiste kogemuste põhjal ise erinevaid murekohti vältida," selgitas Pruul.

Lisaks jalgpalliliidu külastusele osalesid eestlased kahepäevasel treenerite konverentsil, mis keskendus tipptaseme poole püüdlemisele ning positiivse jalgpallikultuuri edendamisele.