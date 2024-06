Neuville on kiiremateks kruusarallideks valmis

Tänavuse autoralli MM-sarja hooaja üldliider Thierry Neuville (Hyundai) ütles, et on suviseks kruusaperioodiks optimistlik.

Äsja Sardiinia rallil katkestanud, kuid pühapäeval kõige paremat minekut näidanud Neuville on kogunud sel hooajal kuue etapiga 122 punkti ning hoiab sellega MM-sarja üldarvestuses esikohta. Teisel kohal on Sardiinias võidutsenud Ott Tänak (Hyundai), kes on sarnaselt Elfyn Evansile (Toyota) kogunud 104 silma.

MM-sari rändab juuni viimasel nädalavahetusel Poolasse, kus läbitakse 19 kiiruskatsega 304,1 kilomeetrit. Sellele järgneb mõõduvõtt Lätis (18.-21. juuli) ning 1.-4. augustini võistlevad rallimehed Soomes.

Kuigi kiired kruusateed on varasemalt pigem kaldunud Toyota poole, näeb Neuville järgmist kolme rallit hea võimalusena punkte koguda. "Poola on veidi erinev tüüp ja natuke pehmem pinnas, aga seal me pole kõige kehvemad olnud," ütles belglane.

"Pigem oleme heidelnud kõvade teedega Eestis ja isegi Soomes. Aga oleme seal ka head minekut näidanud, ma usun, et neil teedel on meil veel arenguruumi," lisas Neuville, kes teenis mullu nii Eestis kui Soomes teise koha.

Et vähendada vahet Toyota tempoga, on Hyundai rajanud Soomesse baasi, kus võistkond autot ette valmistada saab. Neuville'i kõrged kohad mullu näitavad selle otsuse mõju, kuid eelmisel aastal veel M-Sporti esindanud Tänak peab oma ebaõnne ümber pöörama.

Sel hooajal Rally Estonia autoralli MM-sarja kalendrisse ei kuulu, selle asemel võõrustavad rallisarja hoopis lõunanaabrid. "Kuna me testime autot Soomes, oleme seal paremaks saanud ja minu kui sõitja perspektiivist on alati raskem, kui sa pole sellistel teedel kilomeetreid koguda saanud," ütles belglane. "Aga kuna me saame seal testida, olen märksa enesekindlam ja mõistan tehnilisi elemente paremini. Auto on ka selgelt paremaks saanud."

Poola ralli algab 27. juunil, ERR-i spordiportaal vahendab sündmuste käiku ralliblogis.