Eesti Rahvuste liiga alagrupikaaslane palkas treeneriks kuulsa portugallase

Santosega sõlmitud lepingu pikkuseks on 3+1 aastat. Treener ütles, et eesmärgiks on viia Aserbaidžaan 2028. aasta EM-finaalturniirile, vahendab Soccernet.ee.

Santosest sai läbi aegade vanim mees, kes Aserbaidžaani koondise lootsiks määratud. Üks päev enne 11. oktoobril Tallinnas A. Le Coq Arenal peetavat Rahvuste liiga mängu Eestiga tähistab ta oma 70. aasta juubelit.

Fernando Santos on viinud Portugali koondise Euroopa meistriks ja Rahvuste liiga võitjaks ning jõudnud Kreeka koondisega EM-i veerandfinaali.

Rahvuste liiga C-tasandi esimesse alagruppi kuuluvad lisaks Eestile ja Aserbaidžaanile ka Rootsi ja Slovakkia.