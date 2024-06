Florida Panthers jõudis Stanley karikast ühe võidu kaugusele

Esimesed kaks mängu 3:0 ja 4:1 võitnud Panthers asus seeria kolmandat kohtumist juhtima 19. minutil, mil Sam Reinhart väravani jõudis. Kodumeeskond Edmonton vastas siis teise perioodi alguses Warren Foegele kepi pealt, kuid Panthers vastas võimsalt ning viskas enne perioodi lõpusireeni veel kolm väravat (Vladimir Tarasenko, Sam Bennett, Aleksander Barkov).

Otsustaval perioodil jõudis Oilers Philip Brobergi ja Ryan McLeodi väravatest ühe tabamuse kaugusele, kuid Edmonton ei suutnud viimase viie minutiga enam väravani jõuda ja Panthers läks kokkuvõttes 4:3 (1:0, 3:1, 0:2) võiduga nelja võiduni peetavat seeriat kolm-null juhtima.

1993. asutatud Panthers pidi mullu finaalseerias tunnistama Vegas Golden Knightsi paremust, aga on nüüd tiimi ajaloo esimesest Stanley karikast vaid võidu kaugusel.

"Teame, et järgmine mäng tuleb kõige raskem üldse," ütles värava visanud kapten Aleksander Barkov. "Me ei võta midagi iseenesestmõistetavalt. Saame ainult päev-päevalt võtta. Olgu see üks periood, üks vahetus, võtame kõike ükshaaval. Oleme seda terve hooaja teinud."

Oilersi peatreener Kris Knoblauch ütles, et meeskonnal on siiani usku. "Me oleme näidanud, et suudame seda meeskonda võita," sõnas treener, kelle meeskond on sel hooajal Panthersi vastu kaotanud kõik viis kohtumist. "Meil on veel palju usku. Meid ei ole lihtsalt üle mängitud ja me ei ole alistunud, võime veel mõned võidud teenida. Oleme seda näidanud, meie riietusruumis pole kübetki kahtlust."

Stanley karikavõistluste ajaloos on vaid neli meeskonda tulnud välja null-kolm kaotusseisust, finaalseerias on see juhtunud korra, kui Toronto Maple Leafs aastal 1942 Detroit Red Wingsi vastu neli mängu järjest võitis. Viimati juhtus see 2014. aastal, kui Los Angeles Kings sai siiski jagu San Jose Sharksist.

Seeria neljas ja potentsiaalselt ka viimane mäng toimub Eesti aja järgi ööl vastu pühapäeva Edmontonis.