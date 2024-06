Tipust Topini jooks levitab taas Eestimaal jooksupisikut

Korraldajate sõnul on Nike ellu kutsutud jooksu eesmärk populariseerida ühekoos jooksmist ning tutvustada kaunist Eestimaad. Tegemist ei ole võistlusega, vaid üheskoos jooksurõõmu nautimisega.

"Me oleme nüüd seitse aastat üheskoos jooksmist Eestimaal populariseerinud ja tuleb tunnistada, et tulemus pakub põhjust rahuloluks," ütles peakorraldaja Sten-Eric Uibo. "Rekordiline arv osalevaid tiime tõestab, et alati ei pea spordiüritusel tulemust taga ajama, vaid saab ka lihtsalt nautida üheskoos liikumist."

Kaheksandat korda toimuva jooksu valisid osavõtjad Marathon100 veebilehel 2023. aasta parimaks suureks jooksuürituseks. "Viimastel aastatel oleme võidelnud rajal meeletu palavusega, seekord pakub ilmataat nädalavahetuseks ideaalset jooksuilma. Kutsume kõiki, kelle kodukandist läbi liigume, jooksjaid raja äärde ergutama," sõnas Uibo.

Tipust Topini rada algab Suure Munamäe tipust ja viib jooksjad läbi Haanja, Rõuge, Sõmerpalu, Sulbi, Kooraste, Otepää, Palupera, Elva, Nõu, Külitse, Tartu, Lähte, Elistvere, Jõgeva, Vägeva, Vaimastvere, Väike-Maarja, Tapa, Lehtse, Aegviidu, Kehra, Raasiku, Maardu ning päädib Pirital. Valdavalt joostakse väiksematel teedel ja suurest autoliiklusest eemal.

Jooksjate liikumist saab jälgida reaalajas siin. Lisainfot leiab võistluse kodulehelt.