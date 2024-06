Jalgrattasporti tuleb kollane kaart

Rahvusvaheline jalgrattaliit (UCI) võtab kasutusele kollase kaardi süsteemi, et suurendada ratturite ohutust.

Käimasolev hooaeg on pakkunud maanteesõidus mitmeid ränkasid kukkumisi, millest pole puutumata jäänud ka suurnimed Jonas Vingegaard, Primož Roglic ja Remco Evenepoel. Hiljuti tuli Dauphine velotuuri etapp kukkumiste tõttu lausa pooleli jätta.

UCI soov on ratturite turvalisust suurendada ja üks meede on reeglite rikkujaid senisest karmimalt karistada. Alates tänavu augustist aasta lõpuni testitakse kollase kaardi süsteemi ja 2025. aastast rakendatakse seda juba konkreetsemalt.

Sarnaselt jalgpallile ja mitmele teisele spordialale tähendab kollane kaart hoiatust, kuid kaarti ei näidata füüsiliselt võistluse keskel, vaid see lisatakse vajadusel lõpuprotokolli.

Süsteemi järgi tähendab kaks kollast kaarti ühepäevasõidul või mitmepäevasõidu etapil diskvalifitseerimist ja seitsmepäevast võistluskeeldu. Kolm kollast kaarti 30 päeva jooksul aga 14-päevast võistluskeeldu. Kuus kollast kaarti aasta jooksul tähendab maksimaalset karistust ehk 30 päeva pikkust võistluskeeldu.

Lisaks soovib UCI piirata sportlastel ka raadio kasutamist, kuna see hajutab nende tähelepanu. Reeglite koostajate arvates võiks igast võistkonnast suhelda raadio teel meeskonna vaid kuni kaks ratturit.

Samuti on kavas pikendada grupifinišiga sõitudel distantsi, kus kõik saavad võitjaga sama aja. Kui praegu lüüakse vastav kell lukku kolm kilomeetrit enne finišit, siis uue plaani järgi juba viis kilomeetrit enne finišit. Selle eesmärgiks on vähendada ratturite arvu, kes viimastel kilomeetritel endale grupis kohta otsiks ja seega potentsiaalselt ohtlikke olukordi looks.